Suspeito de trocar tiros com PM morre em Angra dos Reis

Um suspeito de tráfico de drogas morreu depois de uma troca de tiros com policiais militares, na quinta-feira (4), no Sapinhatuba I, em Angra dos Reis. Ele chegou a ser socorrido no Hospital Municipal da Japuíba, mas não resistiu.

A Polícia Militar informou que os agentes foram atacados a tiros na Rua Três Amigos. Após o confronto, o suspeito foi encontrado ferido.

Segundo a PM, com ele portava uma pistola calibre .40, com sete munições, e uma mochila com 272 cápsulas de cocaína, 100 pedras de crack, 60 filipetas de maconha e uma balança de digital. (Foto: Polícia Militar)