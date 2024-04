Homem é preso por tentar furtar casa de padre em Valença

A PM informou que a casa estava vazia no momento da invasão, já que o padre estava dando aula em uma faculdade particular no Rio de Janeiro (RJ). Por não haver ninguém no momento do ocorrido, o suspeito responderá por furto qualificado. Se condenado, poderá pegar uma pena de 2 a 8 anos de cadeia.

De acordo com a PM, os agentes chegaram até a residência após uma denúncia de testemunha dizendo ter visto o homem pulando o muro da casa. Para entrarem no imóvel, os agentes utilizaram uma escada e pularam o muro.

Nos fundos do terreno, havia um outro imóvel com a porta arrombada e alguns pertences revirados. Já no portão que dá acesso à rua, os policiais encontraram um facão, uma torneira, um chuveiro elétrico, um aquecedor elétrico, um filtro, uma máquina de lavar de pressão e um ferro de passar.