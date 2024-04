Mulher é agredida com tijolada na cabeça em Três Rios

Um suspeito de agredir uma mulher com tijolada na cabeça foi preso na sexta-feira (5) em Três Rios. As agressões foram na Avenida Condessa do Rio Novo, no Centro.

De acordo com a Polícia Civil, o homem estava inconformado com o término da relação e agrediu a ex-companheira. Ele também a agrediu com pedrada. A Polícia Civil informou ainda que foi a própria vítima quem procurou ajuda, com a mão fraturada, informando que havia sido agredida pelo homem.

Ainda segundo as autoridades, o suspeito estava sob efeitos de drogas e bebidas alcóolicas. A vítima foi socorrida e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

Ela foi atendida e liberada, enquanto o homem foi autuado pelo crime.