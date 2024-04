Após uma denúncia sobre construção irregular em Angra dos Reis, recebida pelo Disque Denúncia, através do programa Linha Verde, policiais militares estiveram neste sábado (06) no bairro Pontal, onde vistoriaram um lote existente no interior de um condomínio.

De acordo com os agentes, subordinados ao Comando de Polícia Ambiental, na fiscalização foi verificada a supressão de vegetação, alguns materiais utilizados para construção, além de um betoneira e, ao lado do local, já havia uma construção irregular em fase final, tudo isso, degradando cerca de 360 metros quadrados de área. Os policiais procederam em diligências no entorno, a fim de identificar os responsáveis ou placas com as autorizações, mas sem sucesso.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Angra dos Reis.

Os moradores de Angra dos Reis podem denunciar crimes contra o meio ambiente ao Linha Verde, do Disque Denúncia através do telefone (21) 2253-1177 e 0300 253 1177,- ambos com WhatsApp anonimizado – técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App “Disque Denúncia RJ”. É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverdedd).