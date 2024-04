Preso em Paraíba do Sul procurado por roubo

Um homem de 30 anos, procurado pela Justiça por roubo, foi capturado por policiais militares no fim da tarde de sexta-feira (5) em Paraíba do Sul. Ele foi encontrado na Avenida Marechal Castelo Branco, no Centro.

Segundo a PM, contra o suspeito havia um mandado de prisão pelo crime, praticado em 2018 no bairro Habitat, em Três Rios, cidade vizinha. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o acusado.

Ele recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia, onde foi autuado pelo crime. Agora, ele está à disposição da Justiça.