A Delegacia da PRF em Resende, recebe a visita da carreta cinema da corporação, para auxiliar nas ações educativas de trânsito através das atividades do Cinema Rodoviário.

As ações se iniciaram no dia 7 de abril, domingo, e se estenderão até terça-feira, dia 9 de abril, na unidade da PRF em Floriano, Km 293 da BR 116.

A PRF é um órgão fundamental no cenário de segurança pública do Brasil, tanto no combate à criminalidade quanto na garantia da segurança viária.

Por isso, o objetivo da ação é chamar a atenção da sociedade para os altos índices de mortos e feridos no trânsito, buscando a conscientização através de vídeos e palestras, a fim de buscar uma mudança comportamental.

A “Educação para o Trânsito” tem importante papel de oportunizar reflexões visando à humanização do trânsito, à prevenção de acidentes e à promoção da cidadania.

As atividades são desenvolvidas em parceria com o Núcleo de Segurança Viária da Superintendência Estadual da PRF (NSV) e Grupo de Educação para o Trânsito da Delegacia de Resende (GETRAN), com o prósito de transformar atitudes para salvar vidas.

Após o período em que permanecerá em Floriano, Barra Mansa, a carreta cinema se deslocará até a capital mineira para dar continuidade ao trabalho de Educação para o Trânsito por todo o Brasil.