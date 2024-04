Flamengo vence o Nova Iguaçu e é campeão carioca 2024

O Flamengo conquistou o título de campeão carioca de 2024 neste domingo (7). O Rubro-Negro venceu a segunda partida, derrotando novamente o Nova Iguaçu, desta vez por 1 a 0 no Maracanã, conquistando invicto o título da competição pela sétima vez em sua história, superando o Vasco, que tem seis títulos estaduais sem sofrer derrota. Na primeira partida o Nova Iguaçu foi derrotado por 3 a 0.

Outro aspecto no 38º título que o torcedor do Flamengo pode comemorar: com apenas um gol sofrido ao longo do campeonato, o time quebrou um recorde de 113 anos do Fluminense, que em 1911 sofreu apenas um gol em seis jogos. O Fla de 2024 disputou 15 partidas.

O Flamengo chegou ao título tendo ainda Pedro como artilheiro do campeonato, com 11 gols. O vice artilheiro, com 8 gols, é Carlinhos, do Nova Iguaçu que, surpreendentemente, foi barrado da partida decisiva pelo técnico Carlos Vitor, quando seu nome já constava na escalação divulgada pouco antes do início do jogo. A justificativa alegada é que o atacante teria sentido dores na coxa. Ele já acertou sua ida para o Fla, ao qual se apresenta nesta segunda-feira (8).

O jogo teve público de 65.757 pessoas. A renda foi de R$ 3.723.555.

O Flamengo foi campeão jogando com Rossi, Varela Evertton Araújo), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar (Igor Jesus), De la Cruz (Victor Hugo), Arrascaeta (Allan) e Luiz Araújo; Pedro e Everton Cebolinha (Bruno Henrique). Técnico: Tite (Foto: Reprodução canal Goat)