Homem rouba carro, perde direção e cai em barranco em Rio Claro

Um acidente com um carro roubado foi registrado no final da noite de sábado (6), em Rio Claro. Um homem, tentando fugir da polícia, perdeu a direção e caiu em um barranco, às margens da RJ-139, próximo à Fazenda da Gama. Segundo informações, o carro, um Voyage prata, foi roubado no distrito de Passa Três.

Ao serem informados da ocorrência do roubo, os agentes seguiram para a rodovia e localizaram o carro na Rua Severino Campos, ao lado de uma motocicleta.

Os condutores dos dois veículos fugiram em direção à estrada de Arrozal. Reforços foram acionados e, na Rua Professora Amália Guimarães, houve a tentativa de intercepção do veículo, mas o criminoso não obedeceu à ordem de parar, acabando por sofrer o acidente. Mesmo assim, ele conseguiu escapar por uma mata.

No interior do veículo foram encontrados uma réplica de pistola, celular e uma carteira com documentos.

O material apreendido foi levado para a Delegacia de Polícia, juntamente com o carro.