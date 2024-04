Um homem de 28 anos foi assassinado a tiros na manhã desta segunda-feira (8) no bairro Boa Sorte, em Barra Mansa. Seu corpo foi encontrado na linha férrea da Rua José Martins Oliveira.

No momento desta publicação, a perícia estava no local colhendo detalhes do ocorrido. As circunstâncias do homicídio ainda são desconhecidas. Caso chegue novas informações, a notícia será atualizada.