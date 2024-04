O sargento da Polícia Militar Alexandre Rodrigues de Almeida foi morto com um tiro na cabeça no início da noite desta segunda-feira (8) na Dutra, no bairro Vila Flórida, em Itatiaia.

Segundo as primeiras informações, houve uma troca de tiros entre policiais da Operação Barreira Fiscal e criminosos. Guarnições da Polícia Militar foram acionadas para verificar o ocorrido. Na troca de tiros, o sargento foi atingido na cabeça e morreu no local. Um homem, ainda não identificado, atirou contra os agentes, que reagiram. O suspeito foi preso.

Almeida estava lotado no 37º BPM (Batalhão de Polícia Militar). Ele é de Barra Mansa.

O 37º BPM emitiu uma nota pouco antes das 20h45min, lamentando a morte do policial: “Com grande pesar o comando do 37° BPM , oficiais e praças lamentam a perda do 1° Sargento Alexandre Rodrigues de Almeida em um tiroteio ocorrido na data de hoje na Barreira fiscal de Itatiaia.

Tivemos a honra de ter o SGT Almeida lotado em nossa unidade por muitos anos, um profissional alegre, competente e muito querido por todos. Um grande guerreiro que fará uma enorme falta a todos nós.

Que Deus possa confortar o coração de todos os familiares, amigos e colegas de trabalho. Em especial de seu filho que ele tanto amava e abraçava a causa do autismo”.