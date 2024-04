Uma câmera de segurança flagrou no início da madrugada desta terça-feira (9), a invasão ao mercado Três Irmãos, localizado na Avenida Francisco Crisóstomos Torres, no bairro São Luís, em Volta Redonda.

As imagens mostram o ladrão, vestindo casaco com capuz, chegando com um pé-de-cabra – utilizado para arrombar a porta do mercado – e deixando a ferramenta em cima de um balcão. Em seguida, ele abre o caixa e furta o dinheiro. Não foi informado o prejuízo total sofrido pelo estabelecimento.

A Polícia Militar chegou a realizar patrulhamento pelas redondezas, mas nenhum suspeito foi encontrado.