Viaduto no bairro Estamparia deve ser entregue nos próximos meses, assim como a nova avenida no Centro

O prefeito Rodrigo Drable recebeu, na manhã desta terça-feira (09), a visita do deputado federal Lindbergh Farias e do superintendente regional do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), Wenderson Monteiro. O encontro, realizado na Fazenda da Posse, teve como objetivo angariar apoio junto ao Legislativo para a conclusão das obras do Pátio de Manobras, que são de responsabilidade do DNIT e estão transformando a mobilidade urbana de Barra Mansa.

A reunião contou com a presença do fiscal do DNIT, Fabio Moulin Rocha; dos secretários de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, e de Ordem Pública, Daniel Abreu; do presidente da Câmara Municipal, Paulo Sandro Soares; do ex-deputado estadual Ademir Melo; além de profissionais da empresa Concremat, que supervisiona os serviços executados pela Rodoplex Engenharia.

Após a reunião, o grupo conferiu o andamento dos trabalhos do viaduto localizado no bairro Estamparia, além da pavimentação de uma nova avenida, no Centro.

– Eu estou pedindo a ajuda do nosso deputado para conseguirmos mais apoio para ganharmos agilidade na conclusão do viaduto. As obras pelo Centro estão indo de vento em popa, mas o que ainda nos atrasa um pouco é esse viaduto. A previsão é de que dentro de quatro meses a obra seja concluída e nós teremos a funcionalidade do viaduto. Sua estrutura será completamente remodelada. As colunas que foram afetadas serão refeitas e nós teremos a sua alça de saída do outro lado concluída também. Essa obra é um problema que nós herdamos devido a um erro de execução de mais de dez anos e que nós estamos encontrando a solução, porque no final das contas o que nos importa é terminá-la e entregar esse equipamento para a população – expressou o prefeito, acrescentando também que outro compromisso é a derrubada dos antigos galpões ferroviários no bairro Roberto Silveira, o que deve ser iniciado no final do mês.

O prefeito agradeceu ao apoio de Lindbergh e a importância da colaboração para a conquista de melhorias para o município como um todo. “Eu me sinto honrado pelo deputado estar aqui conosco. É a união para as coisas darem certo. É uma obra do Governo Federal com participação do município e, que, independentemente de opiniões, nosso objetivo é ver o cidadão sendo atendido – frisou Drable.

O deputado Lindbergh Farias informou que pretende marcar em breve uma reunião envolvendo Rodrigo Drable, Wenderson Monteiro e o ministro de Estado dos Transportes, Renan Filho, visando agilizar as obras na cidade. “Quando o presidente Lula assumiu, ele disse para concluirmos tudo que estava parado, acelerar e inaugurar obras. Eu quero ver inclusive se o presidente vem aqui para fazer a inauguração dessa obra que é transformadora para Barra Mansa – comunicou.

O superintendente regional do DNIT, Wenderson Monteiro, ressaltou a satisfação em ver a evolução dos serviços realizados na cidade. “O compromisso do Governo Federal, através do DNIT, é sentarmos amanhã na sede estadual no Rio de Janeiro, junto com a nossa equipe em Brasília, para que possamos aprovar o cronograma tratado aqui e acelerar o que for necessário para as obras serem retomadas e, no prazo estipulado, entregá-las à população para que ela seja atendida em sua plenitude”, disse Wenderson.

Durante a visita na nova avenida, que está em estágio avançado de pavimentação, Drable informou ainda que será mantida a passagem de pedestres próxima à Prefeitura, além de ser realizado um trabalho de paisagismo com árvores ao longo da via.