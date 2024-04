PM prende cinco suspeitos e apreende armas e drogas em Volta Redonda

A Polícia Militar prendeu no final da manhã desta terça-feira (9), no bairro Vila Rica de Três Poços, em Volta Redonda, cinco suspeitos com armas e drogas.

Com informações sobre homens traficando e exibindo armas, os agentes foram ao endereço, fizeram um cerco e detiveram cinco suspeitos. Em buscas pelo local, foram apreendidos uma pistola calibre 380 com numeração raspada, cinco munições, uma réplica de pistola, 47 pinos de cocaína, 30 pedras de crack e cinco celulares.

Os suspeitos e o material apreendido foram levados para a Delegacia de Polícia da cidade para o registro da ocorrência e providências cabíveis.