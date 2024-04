Policiais Militares identificaram nesta terça-feira (09) uma construção irregular na Zona de Amortecimento do Parque estadual da Ilha Grande, em Angra dos Reis. Os agentes foram ao local averiguar denúncia de desmatamento recebida pelo Disque Denúncia, através do programa Linha Verde.

Segundo os agentes, nas proximidades da Rua do Bicão, na Vila do Abraão, a equipe observou uma árvore aparentemente morta, com caule seco e galhos podados e, no terreno ao lado, havia uma construção unifamiliar em alvenaria, mas sem placas indicativas de licenciamento. O pedreiro da obra estava no local durante a fiscalização e, quando perguntado a respeito do licenciamento ambiental, o mesmo informou não possuir. Foi feito então contato telefônico com o contratante, que afirmou estar no processo de projeto da obra.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Angra dos Reis, que prosseguirá com a investigação.

A população de todo o Estado do Rio pode denunciar crimes contra o meio ambiente ao Linha Verde, do Disque Denúncia através do telefone (21) 2253-1177 e 0300 253 1177,- ambos com WhatsApp anonimizado – técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App “Disque Denúncia RJ”. É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverdedd).