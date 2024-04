A troca de tiros entre policiais militares e criminosos, ocorrida no início da noite de segunda-feira (8), ao lado da Barreira Fiscal, na Via Dutra, em Itatiaia, que deixou morto o 1º sargento da Polícia Militar Alexandre Rodrigues de Almeida (foto), de 43 anos, resultou também na morte de Fábio Júnior de Souza Correia, conhecido como “Fabinho Madona” e “Lacraia”. De acordo com a PM, ele tinha 15 anotações criminais, sendo suspeito de seis homicídios. Também havia em sua ficha sete anotações por roubo e duas por furto.

Segundo a Polícia Militar, primeiramente a troca de tiros foi entre policiais da Barreira Fiscal e criminosos e, com a chegada dos policiais militares acionados para o local, estes enfrentaram os bandidos em uma área de mata.

O sargento foi atingido na cabeça por um dos disparos. Ao final do confronto, o suspeito foi encontrado também morto. Ele portava uma pistola de calibre .40, munições e uma granada artesanal. Os agentes fizeram buscas, mas não encontraram outros suspeitos.