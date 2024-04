Um corpo foi encontrado no fim da manhã desta quarta-feira (10) no Rio Paraíba do Sul, em Volta Redonda. O cadáver foi visto boiando por populares em frente ao Projeto Vida, no bairro Retiro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e está no local. O corpo foi visto agarrado em um tronco e no momento desta publicação não havia informações sobre o sexo da vítima.

Chegando novos detalhes, a notícia será atualizada.