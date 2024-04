Neto e Faria recebem a Medalha Tiradentes da Alerj do deputado Munir

Quatro personalidades públicas da Região Sul Fluminense, entre elas o prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto – foram condecoradas com a Medalha Tiradentes, a maior honraria da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, no âmbito fluminense, na noite dessa terça-feira, dia 9, em sessão solene no Palácio Tiradentes, sede histórica da Alerj, no Centro da capital. A cerimônia de homenagens foi presidida e proposta pelo deputado estadual Munir Neto, autor da indicação para o vice-prefeito, Sebastião Faria, e para o superintendente da TV Rio Sul, Arnaldo Cezar Coelho. A entrega também foi feita por Munir ao prefeito Neto, por indicação do ex-deputado estadual José Graciosa; e para o comandante do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Volta Redonda, coronel Ronaldo Martins, por indicação do ex-deputado estadual, Coronel Jairo.

A solenidade foi prestigiada por secretários municipais de Volta Redonda, familiares e amigos dos homenageados. A Orquestra de Cordas de Volta Redonda – do projeto “Volta Redonda Cidade da Música” –, regida pela maestrina Sarah Higino, executou o Hino Nacional Brasileiro e mais três números musicais, com apresentações intercaladas com a entrega das homenagens. Além da medalha, os agraciados receberam também um diploma pelos relevantes serviços prestados como pessoas públicas.

Munir disse que aquele era o momento mais importante de todo o seu mandato, por entregar e homenagear autoridades que fazem um trabalho relevante para a população, em especial ao prefeito Neto, seu irmão.

“Depois de quase 28 anos, eu como deputado estadual tenho a honra de entregar essa comenda tão importante ao prefeito Neto. Que já foi deputado estadual e está à frente da prefeitura por cinco mandatos. O Neto é mais do que merecedor, pois ele mudou a história da nossa cidade e enche a nossa família de orgulho pela sua dedicação e amor por Volta Redonda”, disse o deputado.

Munir falou também da homenagem ao vice-prefeito Sebastião Faria. “O Faria é um homem público competente e que é um grande engenheiro e administrador. Foi presidente da CSN, construiu o nosso Estádio da Cidadania e, entre suas missões, administra com muita competência o nosso Hospital São João Batista (HSJB). Ele é merecedor por ser o melhor vice-prefeito do mundo”, pontuou o deputado.

Mais homenagens

Munir parabenizou ainda o comandante do 28º BPM, coronel Martins, pelo trabalho que vem realizando à frente do Batalhão da PM. “Com o seu trabalho, a criminalidade vem caindo na nossa região. E o Coronel Jairo foi muito feliz em lhe conceder a Medalha Tiradentes. E eu tenho muito orgulho em poder passar às suas mãos esta honraria”, disse Munir, que também destacou o trabalho do superintendente da TV Rio Sul. “O Arnaldo é um grande empreendedor, e com a nossa tv regional leva entretenimento, notícias, e mais ainda: valoriza, com destaque, a nossa cidade e toda a região”.

Sebastião Faria, vice-prefeito de Volta Redonda, se sentiu honrado pela homenagem. “Me sinto muito lisonjeado com esta homenagem prestada pelo Munir Neto, por reconhecimento pelo nosso trabalho realizado, tanto em Volta Redonda como em Angra dos Reis, por quase anos”, disse Faria.

O coronel Martins ressaltou que estava vivendo um momento de felicidade e gratidão. “Obrigado ao Munir pela entrega e ao Coronel Jairo, que me concedeu a Medalha. Tenho 33 anos de Polícia Militar e tenho orgulho de comandar o batalhão, que para mim foi um presente do secretário de Segurança Pública do estado. E, graças à parceria com o prefeito Neto e ao deputado Munir, conseguimos reduzir historicamente o número de roubos e furtos na região”.

O homenageado Arnaldo Cezar Coelho, que disse ocupar uma tribuna pela primeira vez, fez um discurso de agradecimento e emocionado. “Estou muito orgulhoso, pois sou carioca da gema, nasci em Copacabana, comecei a vida como empresário e agora sou superintendente da TV Rio Sul, afiliada da Globo. E tenho muita alegria em receber a Medalha da Alerj. Obrigado ao Munir”.

O prefeito Antonio Francisco Neto agradeceu ao ex-deputado Graciosa pela condecoração. “Depois de 28 anos, volto à Alerj para receber a medalha e das mãos de um deputado comprometido com a nossa cidade, que é o deputado Munir Neto. Obrigado a ele por ter me permitido estar aqui neste evento e receber esta honraria. Parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo nesta casa, pelo que vem fazendo pela nossa cidade e pelo estado do Rio, isso nos orgulha muito. Parabenizo a todos os demais agraciados nesta noite. Estou muito feliz”, disse Neto, agradecendo a presença dos amigos e secretários municipais que foram ao Palácio Tiradentes prestigiar a cerimônia.