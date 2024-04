Incêndio mata 10 e fere 11 em pousada de Porto Alegre

Dez pessoas morreram e outras 11 ficaram feridas durante um incêndio na madrugada desta sexta-feira (26) em uma pousada em Porto Alegre (RS). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento do ocorrido.

Segundo a prefeitura, o local recebia pessoas em situação de vulnerabilidade social. O espaço era privado e cerca de 30 pessoas estavam no local. No primeiro andar do prédio, foram encontradas duas vítimas, no segundo cinco e no terceiro outras três, todas já sem vida.

Os bombeiros foram ao local para combater o incêndio por volta das 2h e o fogo foi controlado por volta das 5h. Os feridos foram levados a hospitais da cidade. Dois deles estão em estado grave e outro teve 20% do corpo queimado.

As causas do incêndio estão sendo investigadas.