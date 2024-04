Olheiro do tráfico é preso em Volta Redonda

Um homem de 34 anos, suspeito de ser informante do tráfico de drogas, foi preso na manhã desta sexta-feira (26) em Volta Redonda. A prisão aconteceu na Rua Conquista, no bairro Três Poços.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 9h50min para checar informação de que uma pessoa estava no local efetuando disparos com arma. Após cerco, o suspeito foi encontrado à beira da linha férrea do bairro, com um rádio transmissor portátil.

Questionado, ele disse que trabalhava como olheiro. O suspeito foi levado à delegacia, onde foi autuado pelo crime. (Foto: PM/Divulgação)