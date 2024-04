Piora estado de saúde do cantor Anderson do Molejo

Piorou o quadro de saúde do cantor Anderson Leonardo, de 51 anos, vocalista do grupo Molejo. Na manhã desta sexta-feira (26), a sua assessoria confirmou que o seu estado é gravíssimo.

Ele segue internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. “O Hospital Unimed-Rio informa que Anderson de Oliveira foi transferido para a unidade de terapia intensiva. No momento, não há previsão de alta do paciente dessa unidade”, informou o boletim assinado por Luiz Fernando Nogueira Simvoulidis, diretor médico da unidade hospitalar, no início da semana.