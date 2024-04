A Polícia Militar apreendeu drogas no fim da tarde de quinta-feira (25) no bairro Jardim Cidade do Aço, em Volta Redonda.

Os agentes foram até a Rua Frei Henrique Soares checar denúncia de tráfico quando observaram pessoas em atitude suspeita. No entanto, ao partirem para a abordagem, elas correram e não foram alcançadas.

Durante buscas, os policiais encontraram 106 pinos de cocaína, 44 trouxinhas de maconha e 10 pedras de crack. Todo o material foi levado para a delegacia. (Foto: PM/Divulgação)