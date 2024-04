Série C: Floresta, adversário do Voltaço no domingo, vem de derrota

Próximo adversário do Voltaço na Série C do Campeonato Brasileiro, o Floresta (CE) jogará no domingo (28), no Raulino de Oliveira, em busca de reabilitação. A equipe cearense, dirigida por Felipe Surian (foto), que já treinou o Volta Redonda, estreou com derrota em casa, de 2 a 1, para o Botafogo da Paraíba.

Esta semana, o clube anunciou a contratação do volante William, de 32 anos, que estava no Boavista, do Rio de Janeiro. O jogador já passou por Sampaio Corrêa, Ceará, Sport e CSA. Ainda não está confirmado se ele estará à disposição para o jogo no Raulino, programado para às 19h30min.

Já o Voltaço vem de vitória de 2 a 1 sobre o Remo, no Pará. O resultado positivo animou o técnico Rogério Corrêa e os jogadores. Também criou uma expectativa favorável para os torcedores na busca pela sonhada vaga na Série B em 2025. (Foto: Arquivo)