A vacina contra a dengue pode chegar a Volta Redonda na próxima semana, segundo o prefeito Antônio Francisco Neto. O anúncio foi dado na noite desta quinta-feira (25) em suas redes sociais.

De acordo com o prefeito, o público-alvo da campanha inicialmente será as crianças entre 10 e 14 anos, conforme definido pelo Ministério da Saúde. A expectativa é que 14.942 doses cheguem a cidade.

“Seguiremos conversando e cobrando para que mais doses venham rápido, para gente ter um verão mais tranquilo no ano que vem. Lembrando que neste sábado vamos fazer o Dia D de vacinação contra a gripe em todas as nossas unidades básicas de saúde. Poderão se vacinar todas as pessoas com mais de seis meses de idade, de 8 às 17 horas. Estamos cobrando também a vacina contra a Covid, que acabou e ainda não mandaram mais lotes”, concluiu o prefeito. (Foto: Agência Brasil)