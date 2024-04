Volta Redonda receberá cerca de 15 mil doses da vacina contra a dengue

A prefeitura de Volta Redonda foi comunicada pelo governo federal que receberá a vacina contra a dengue. A expectativa é que 14.942 doses cheguem à cidade na próxima semana. O público-alvo serão crianças entre 10 e 14 anos, faixa etária definida pelo Ministério da Saúde para a primeira fase da vacinação.

O médico sanitarista da Vigilância em Saúde de Volta Redonda, Carlos Vasconcellos, ressaltou que a programação e os locais de vacinação contra a dengue estão sendo definidos pela Secretaria Municipal de Saúde e serão divulgados assim que os imunizantes chegarem.

“Já havíamos solicitado a vacina contra a dengue junto ao governo federal e, nesta quinta-feira (25), tivemos a confirmação do envio das doses. Neste primeiro momento, iremos aplicar nas crianças entre 10 e 14 anos, seguindo uma orientação do Ministério da Saúde, e assim que recebermos novas doses iremos ampliar a vacinação”, ressaltou.

A Secretaria de Saúde também recebeu do governo do estado, na quinta-feira, novas doses da vacina contra a gripe Influenza. Neste sábado (27), das 8h às 17h, será realizado o “Dia D” de vacinação contra a gripe em todas as unidades básicas de saúde. Podem ser vacinadas todas as pessoas acima de 6 meses de idade. (Foto: Agência Brasil / Paulo Pinto)