Um adolescente que não teve a idade informada foi morto no final da noite da sexta-feira (26) e outro, de 13 anos, ficou ferido, em Volta Redonda. O crime foi nas proximidades do Túnel 20, no bairro Água Limpa.

A vítima morreu no local. O outro menor foi socorrido no Hospital São João Batista. Ele foi atingido no antebraço esquerdo e passou por cirurgia, estando em observação.