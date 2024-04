Deputados Jari e Bandeira de Mello cumprem agenda no Sul Fluminense

Nessa sexta-feira, dia 26, o deputado estadual Jari Oliveira (PSB) esteve com o deputado federal Bandeira de Mello (PSB) em importantes agendas pelo Sul Fluminense.

Pela manhã, os parlamentares foram conferir de perto as obras de contenção de encosta na BR-393, na altura do bairro Metalúrgico, em Barra Mansa, próximo à divisa com Volta Redonda. Após chuvas intensas, o trecho sofreu com deslizamentos de terra, prejudicando moradores e motoristas que passam pela região. Depois da primeira fiscalização, os parlamentares enviaram ofícios ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), que atendeu às solicitações e deram início à obra. O prazo para a conclusão do serviço é o final do primeiro semestre deste ano.

“É fundamental que a obra seja concluída o mais breve possível. Os trabalhadores estão dando o seu melhor e tenho certeza que, em breve, toda a população da região será beneficiada. O trecho é a principal ligação da rodovia com a Via Dutra, o que gera grande importância para todo o Sul Fluminense”, disse o deputado Jari.

Dando continuidade à agenda conjunta, os parlamentares seguiram para Barra do Piraí, onde se reuniram com o pré-candidato a prefeito do município pelo PSB, Maércio de Almeida, para debater melhorias e o futuro da cidade. Retornando a Volta Redonda, estiveram na Universidade Federal Fluminense (UFF) em reunião com o diretor da Escola de Engenharia, Afonso Aurélio, em que foram debatidos temas como a importância do campus para o Sul Fluminense.

Foram abordados temas como o Projeto de Lei que estabelece diretrizes para a gestão estadual e regional de resíduos sólidos orgânicos que possam ser tratados por meio de compostagem, proposta protocolada por Jari na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) por sugestão do professor Roberto Guião de Souza Lima Junior, que já desenvolve trabalho do tipo na universidade fluminense. Além disso, Jari e Bandeira de Mello trataram da necessidade de implantação de alojamento e restaurante universitário (Bandejão) para os estudantes da UFF em Volta Redonda.

Finalizando o dia, os deputados participaram de reuniões em Barra Mansa, com o pré-candidato à prefeitura Marcelo Cabeleireiro, e em Resende, com membros do PSB do próprio município e também de Itatiaia, Porto Real e Quatis, visando debater boas propostas para o desenvolvimento regional.

“O Sul Fluminense é uma região fundamental para todo o nosso estado, as cidades da região precisam de apoio. Fiquei feliz em ver a obra da BR-393 em andamento e espero que em breve seja entregue. Há alguns meses unimos forças em prol desta importante demanda e agora estamos vendo o resultado do trabalho conjunto. Foi uma agenda extensa e muito proveitosa que mostra que estamos no caminho certo”, afirmou Bandeira de Mello.

Porto Real – A agenda do deputado Jari seguiu no sábado, dia 27, pelo município de Porto Real em reunião com o pré-candidaro à prefeitura municipal, Ailton Marques, membros da executiva municipal do PSB e os pré-candidatos à Câmara de Vereadores que compõem a nominata do partido.