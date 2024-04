Identificado jovem assassinado no bairro Água Limpa em VR

Foi identificado como Kauã Ribeiro da Cruz Sant’ana Nunes, de 19 anos, o jovem assassinado no final da noite da sexta-feira (26), no bairro Água Limpa. Inicialmente, chegou a ser informado que se tratava de um adolescente, mas a idade da vítima foi confirmada pela Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.

O crime foi na Rua Visconde do Rio Branco, próximo ao Túnel 20. Um adolescente de 13 anos foi atingido no antebraço esquerdo e passou por uma cirurgia no Hospital São João Batista, onde permanecia internado no momento desta publicação.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Dois suspeitos do homicídio já teriam sido identificados, um deles morador da Água Limpa e, o outro, do Morro da Conquista, no Santo Agostinho.