A professora aposentada Telma Soares Rocha, de Volta Redonda, morreu na noite de sexta-feira (20). Segundo a família, a morte foi de causas naturais.

Telma tinha 85 anos. Ela lecionou em várias escolas, entre as quais o Colégio Estadual Espírito Santo, no Santo Agostinho.

O corpo está sendo velado na capela 4 do Portal da Saudade, onde ocorrerá o sepultamento, às 14 horas. (Foto: Arquivo de família)