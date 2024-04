Motorista é detido por uso de documento falso na Dutra, em Piraí

Policiais rodoviários federais, durante trabalho de fiscalização de combate ao crime, na manhã de sexta-feira (26), abordaram uma carreta composta por caminhão trator Volvo tracionando reboque, no km 233 da Dutra, em Piraí.

Durante o procedimento de abordagem e análise da documentação, foi verificado que CRLV do caminhão trator apresentado pelo condutor possuía indícios de falsificação. Ao ser realizada a consulta nos sistemas disponíveis, foi constatado que algumas informações constantes no CRLV apresentado divergiam das constantes nos sistemas do Detran de origem do veículo, sendo que o CRLV apresentado constava exercício 2023, mas nos sistemas Detran/RJ e Senatran consta exercício 2022. Para o referido veículo, constavam 7 multas vencidas em atraso.

Indagado, o condutor disse que era apenas o motorista e que recebeu o documento do seu patrão que é o proprietário dos veículos. Desta forma, foi constatado o crime de uso de documento falso e a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal de Volta Redonda para as medidas legais cabíveis.