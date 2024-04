Policiais rodoviários federais em trabalho de ronda na tarde de quinta-feira (25), abordaram um ônibus que fazia a linha Foz do Iguaçu x Rio de Janeiro, no km 293, da Via Dutra, em Barra Mansa.

Durante a fiscalização, foram identificadas duas bolsas com 15 galões de azeite argentino, da marca Valle Viejo, contendo o total de 69 litros. Os dois motoristas, que se revezavam durante a viagem, se apresentaram como os proprietários do produto.

A resolução da Anvisa RE nº 1.303, de 30 de março de 2021, proíbe a fabricação, comercialização, distribuição, propaganda e uso de todos os lotes do produto Azeite de Oliva Argentino, marca Valle Viejo, produzido por empresa desconhecida.

Tal produto, segundo a Anvisa, há reduzido valor nutricional, além de ser nocivo à saúde de consumidores com sensibilidade a componentes dos óleos adicionados.

Diante dos fatos, a mercadoria foi encaminhada para a Polícia Federal de Volta Redonda, onde ficou apreendida e os condutores do ônibus, que se declararam donos da mercadoria, foram presos em flagrante pelo crime de Contrabando.

O ônibus foi liberado e outro motorista foi enviado pela empresa responsável para seguir a viagem.