Voltaço faz último treino para encarar o Floresta-CE

Na manhã deste sábado (27), o Volta Redonda concluiu a preparação para o próximo compromisso da Série C do Campeonato Brasileiro. Amanhã (28), às 19h30, o Tricolor de Aço recebe o Floresta-CE, no estádio Raulino de Oliveira, pela segunda rodada da competição.

Os atletas iniciaram o dia com uma ativação física na academia e, na sequência, foram ao campo para o aquecimento com os preparadores físicos William Oliveira e Lucas Gonçalves. O técnico Rogério Corrêa realizou um trabalho tático e fez os últimos ajustes na equipe que deve iniciar a partida.

Após o treino, a delegação tricolor iniciou a concentração para mais uma rodada do Brasileirão.