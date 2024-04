Além do fechamento das paredes, foram colocadas as formas das lajes dos três pavimentos inferiores

A construção do Retiro dos Atletas no bairro Jardim Paraíba, em Volta Redonda, prosseguiu nas últimas semanas com a parte de alvenaria, com o início do fechamento das paredes dos andares inferiores, o que permitiu a finalização de um apartamento modelo, que permite ter uma ideia de como serão as futuras instalações. Além disso, já teve início a colocação das escadas do prédio, erguido com estruturas metálicas e que terá um total de seis andares. Em paralelo, prossegue o processo de colocação das formas das lajes, sendo que a estrutura do quarto andar deve ter início na próxima semana, totalizando quase mil metros quadrados.

Com a parte de alvenaria em andamento, será possível trabalhar a parte de elétrica, esgoto e de prevenção de incêndio. Quanto à estrutura metálica, a previsão é de que os 20% que faltam comecem a ser montados já no mês de maio, com auxílio de um guindaste.

Construído em um terreno da Prefeitura de Volta Redonda próximo ao Estádio da Cidadania, graças a uma parceria com os governos federal e estadual. O Retiro dos Atletas é um projeto inédito que vai oferecer habitação gratuita para ex-atletas de várias modalidades esportivas; além da moradia, os futuros moradores terão direito a alimentação, tratamentos de saúde e odontológico, fisioterápico, nutricional e psicológico. Esses ex-atletas vão trabalhar em programas de esporte e lazer do governo municipal, podendo compartilhar com a sociedade toda a experiência adquirida em suas carreiras.

O Retiro dos Atletas oferecerá apartamentos com sala em dois ambientes e TV; cozinha com ventilação e iluminação natural; banheiro (inclusive com as adaptações necessárias); e quarto com ar-condicionado. A construção terá uma área total de quase dois mil metros quadrados, contando ainda com elevador, lavanderia, área de recreação e biblioteca.

“Nosso Retiro dos Atletas é uma forma de reconhecimento e agradecimento por tudo que esses esportistas fizeram pelo nosso país. Devemos agradecer ao Deley (ex-deputado federal), que é o maior entusiasta desse projeto e nos convenceu da sua importância. O projeto é uma iniciativa pioneira e também servirá de exemplo para os mais jovens. Volta Redonda continuará sendo referência no esporte e em vários setores”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.