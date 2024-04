Um homem de 30 anos foi ferido com uma facada no abdômen na noite de sábado (27) em Pinheiral. O caso ocorreu em um bar no bairro Cruzeiro.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi socorrida pelo padrasto ao Hospital Municipal com ferimento leve, onde recebeu atendimento e foi liberada. O suspeito de ser o autor da facada já foi identificado, mas até o momento desta publicação ainda não havia sido localizado.

A motivação para o crime é desconhecida.