Policiais civis, coordenados pelo delegado Titular Dr. Vinícius Coutinho e pelo delegado assistente, Dr. José Carlos Neto, identificaram na manhã de sábado (26), através de trabalho de inteligência e monitoramento, que um veículo Honda City, cor cinza, que já foi utilizado em quatro furtos mediante fraude em agências bancárias registrados na delegacia de Volta Redonda, havia entrado no município às 9horas.

Mantendo o padrão das últimas vindas, que o suspeito permanece na cidade por aproximadamente 4 horas e sempre em feriados e fins de semana, os polícias passaram a monitorar o veículo através do sistema Cidade Monitorada – PMVR.

Por volta das 11h30min, uma senhora de 80 anos compareceu na delegacia e informou que havia sido vítima de furto dentro de uma agência bancária na Vila Santa Cecília por dois homens que, na oportunidade, ofereceram ajuda. Pouco tempo depois a vítima percebeu que havia ocorrido uma retirada de R$ 3,5 mil de sua conta.

Com base nos dados coletados e do monitoramento, os agentes prenderam em flagrante o suspeito de 33 anos, entrando no veículo Honda City, no bairro Aterrado, próximo a uma agência bancária. Seu comparsa, já identificado, não foi localizado.

Foi constatado que os autores são moradores da cidade de São João de Meriti-RJ e vinham pra cidade apenas para cometer os crimes. Foram identificados outros registros criminais do suspeito em cidades da região.

O preso foi recolhido ao sistema penitenciário, onde permanecerá acautelado à disposição da Justiça.