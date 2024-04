Motorista é preso com 9 kg de maconha no Centro de Piraí

Um motorista de aplicativo foi preso em flagrante na madrugada deste domingo (28), na Rua XV de Novembro, no Centro, em Piraí, com 9 kg de maconha.

A droga foi apreendida em uma abordagem ao carro do suspeito feita por policiais militares. No veículo foi encontrada uma bolsa com 3.015 unidades do entorpecente. Aos agentes o homem disse que receberia R$500 para transportar a droga até Barra do Piraí.

Além da maconha, foram apreendidos o celular do motorista, uma máquina de cartão e R$ 118. Ele foi levado para a delegacia e foi autuado por tráfico. (Foto: PM/Divulgação)