Mulher é presa com drogas no bairro Santa Inês em Barra Mansa

Policiais militares prenderam no início da tarde deste domingo (28), na Rua Catulo da Paixão, no bairro Santa Inês, em Barra Mansa, uma mulher de 28 anos, por suspeita de tráfico de drogas.

Após serem acionados pelo Ciosp com informações sobre o tráfico de drogas envolvendo uma mulher, os agentes foram ao local e, após um cerco, a suspeita foi abordada. Na abordagem, ela retirou uma bolsa com 10 pinos de cocaína e R$ 20 em dinheiro de suas partes íntimas. Questionada sobre a denúncia, a mulher confessou e indicou o esconderijo do restante das drogas, em um buraco debaixo de um vaso sanitário, onde foi encontrada uma sacola plástica contendo 40 pinos de cocaína e 25 pedras de crack.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia da cidade, para onde a mulher foi levada, junto com o material apreendido, permanecendo presa.