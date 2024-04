Primeiro dia de Festa do Trabalhador anima população em Barra Mansa

Evento está na sua 26ª edição e acontece no bairro Vista Alegre até quarta-feira (1º)



A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura, deu início neste sábado, dia 27, a 26ª edição da ‘Festa do Trabalhador’, na Praça 1º de maio, no bairro Vista Alegre. O tradicional evento é promovido pela Associação dos Sertanejos de Barra Mansa e região, com apoio do governo municipal.

A abertura contou com shows de Mauro Henrique e Jota Reis, Irmão Vieira, Magia do Forró e Trio Zero Bala. Neste domingo, dia 28, a programação terá início às 14 horas com show infantil, artesanato, capoeira e seguirá até as 22 horas com diversas atrações.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, falou sobre a festividade e o que ela representa. “Essa é uma festa que reúne uma das principais culturas de nossa cidade, que é a moda de viola, o sertanejo de raiz. Nosso povo é constituído por mineiros e seus descendentes que trouxeram essa tradição. A festa se estabeleceu como um dos principais eventos do gênero em nosso Estado. Hoje é reconhecido como uma festa popular equiparada às celebrações de santos como a de São Sebastião, Santo Antônio e São Jorge”, disse Bravo.

O vereador Luiz Furlani, presente no evento, falou sobre a tradição da festa, que já acontece há 26 anos. “A festa do trabalhador é histórica na nossa cidade e é muito gratificante ver ela acontecendo com a população se divertindo”, ressaltou.

A Festa do Trabalhador segue até quarta-feira, 1º de maio, dia que terá a Missa Sertaneja. Os shows vão acontecer com diversos grupos que fazem parte da moda sertaneja raiz. Confira a programação completa dos próximos dias:

-Domingo (28/04):

14h – Show infantil Palhaço Pepito, a Bela e a Fera, Bolo Fofo e Capitão América, além de artesanato e capoeira

17h – Canaense e Zé Silva

18h- Ademir e Chico Leite

19h – Paranaense e Sonia Silva

20h – Nonô dos Canarinhos

22h – Alecsandro Rios

-Segunda-feira (29/04):

17h – Zé da Viola

18h – João Luis e Roselito

19h – Airton do teclado e Mineirinho

20h – Saudade e Saudoso

22h – Peter e Alan

-Terça-feira (30/04):

18h – Romântico do Vale

19h – Alto Monte e Ray

20h – Genecir, Márcio Silva e Coelhinho

21h30 – Gilberto Valente

00h – Os Brabos do Forró

-Quarta-feira (01/05):

08h – Terço dos Homens

09h – Missa Sertaneja

12h – Tradicional Feijoada

15h – Festival de Prêmios

20h – Odair de Paula e Banda

22h – Jô e Samuel

Samba na Praça na Região Leste

Ainda neste domingo, 28, a partir das 15 horas, acontece o Samba na Praça Especial do Trabalhador, no Bairro Metalúrgico, com shows do Grupo Sorriso Aberto e Tuel do Cavaco. Além da programação musical, haverá brinquedos para a criançada no campo sintético. Fotos: Paulo Dimas