Nova configuração passa a valer a partir de segunda-feira (29); unidades funcionarão todos os dias, sendo que o polo do Aterrado estará aberto 24 horas

A Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda (SMS) divulgou a nova configuração dos polos de atendimento à dengue no município. A partir desta segunda-feira (29), quem estiver com suspeita de dengue ou precisar fazer o acompanhamento da evolução do tratamento terá como referência os polos em atividade nos seguintes bairros, que funcionarão os sete dias da semana: Vila Mury, na Avenida Amazonas, das 7h às 19h; e o novo polo do Aterrado, na Rua Coroados, que funcionará 24 horas por dia.

A SMS ressalta que os polos ainda em funcionamento servirão como referência para o atendimento por serem exclusivas para dengue, mas que os moradores do município poderão, se não puderem se dirigir para esses pontos, procurar as unidades mais próximas de casa para o atendimento médico para dengue, incluindo coleta de sangue e hidratação.

A coordenadora da Atenção Primária à Saúde, Vanessa Huguenin, explica que a definição dos polos se dá após a análise dos dados de atendimento e internação, para assim definir onde continuar com as unidades de referência para o atendimento de dengue. Ela dá como exemplo a Unidade Básica de Saúde (UBSF) São Geraldo, que foi um dos principais polos de atendimento do município e que agora voltará a se dedicar à Estratégia de Saúde da Família.

“Dessa forma, podemos saber quais localidades servirão de referência para continuarmos com os atendimentos, as unidades que precisam continuar como polos, seus respectivos horários, e aquelas que podem voltar a funcionar como unidades de saúde tradicionais. Mas é importante reforçar que não tomamos essas decisões de forma indiscriminada, tanto que vamos fechando os polos aos poucos, de acordo com a demanda. E que nos preocupamos em ter unidades em funcionamento dos dois lados do rio (Paraíba do Sul) e nas localidades mais distantes”, disse Vanessa.