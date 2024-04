Futuro Hospital Veterinário de Volta Redonda está com obras avançadas

Projeto precisou de adequações na entrada e sala de espera, que estão na fase final de alvenaria. Quando concluída, unidade pioneira fará atendimento clínico gratuito de cães e gatos do município e região

As obras do futuro Hospital Veterinário de Volta Redonda, localizado no bairro Rústico, seguem em ritmo acelerado. Segundo a empresa responsável pela empreitada, o projeto passou por uma alteração na construção da entrada do hospital e sala de espera, que estão no final da parte de alvenaria (levantamento das paredes) e devem ter a laje concretada na próxima semana; em breve, o pavimento superior, onde ficará a caixa d’água, receberá a laje técnica – uma estrutura para suporte à caixa.

Além dessas ações, já foi iniciada a parte de esquadrias, de peitoril, pintura e a aplicação seladora nos cômodos. O contrapiso também já foi iniciado, e a parte de esgoto está sendo finalizada. A empresa responsável pela obra também já está executando a parte dos telhados e das calhas para escoamento da água de chuva. Também já começou a ser erguido o muro que vai cercar o terreno onde ficará localizada a unidade veterinária.

“Nosso objetivo é entregar um serviço que seja referência na região para o atendimento de cães e gatos. E é preciso destacar que as consultas e procedimentos serão gratuitos; a população de Volta Redonda poderá, em poucos meses, oferecer o melhor para seus amigos de quatro patas”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.

O investimento

Localizado na esquina das ruas 401 e Seis, o futuro Hospital Veterinário de Volta Redonda terá 760 m² de área construída num terreno de 3,5 mil metros quadrados doado pela prefeitura. A estrutura vai contar com quatro consultórios; ambulatório; recepção; laboratório; salas de raios-x, ultrassonografia, cirurgia e de recuperação anestésica; espaço para tratamento de doenças infectuosas; áreas de esterilização/higienização; gatil; e um canil.

O projeto da obra foi definido pela Prefeitura de Volta Redonda por meio do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano (IPPU). O Governo do Estado foi responsável pelo processo de licitação para escolher a empresa que está executando a obra, além da fiscalização e manutenção da unidade. O empreendimento terá um investimento total de mais de R$ 3,6 milhões e vai atender, além do município, outras cidades do Médio Paraíba, e sempre de forma gratuita.