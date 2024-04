Homem é preso por descumprir medida protetiva em Barra Mansa

Policiais militares prenderam no domingo (28), na Rua João Xavier Itaboraí, no bairro Boa Vista II, em Barra Mansa, um homem de 40 anos, por descumprir medida protetiva obtida por sua ex-mulher, de 29 anos.

No registro policial, a mulher informou que estava na casa de uma amiga com a filha, que é menor e deficiente visual, quando o ex-marido chegou, a ameaçou com uma faca e levou a criança à força.

O homem foi encontrado pelos agentes na mesma casa onde a ameaça teria ocorrido. Foi necessário o uso de algemas e força moderada, pois ele resistiu à prisão.

Ele foi apresentado na delegacia de polícia da cidade.