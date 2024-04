Morre José Lopes, ex-gerente da Rádio Nacional de Volta Redonda

Morreu na manhã desta segunda-feira (29), o ex-gerente da Rádio Nacional de Volta Redonda, José Lopes. Ele estava com 85 anos. No momento desta publicação, o corpo ainda estava na residência dele, no Conforto, aguardando um atestado médico de óbito.

José de Souza Pinto Lopes dirigiu a Rádio Nacional de Volta Redonda entre 1982 e 1987, quando a emissora, situada no bairro Laranjal, foi privatizada. Depois, ele foi também diretor da Rádio Stereo Sul, que assumiu o canal da rádio estatal.

Natural do Rio de Janeiro, Zé Lopes, como era chamado pelos amigos, veio do Rio de Janeiro indicado pela Radiobras para assumir a gerência da emissora em Volta Redonda e se apaixonou pela cidade. Mesmo depois de parar de trabalhar ele decidiu permanecer em Volta Redonda. Tornou-se torcedor declarado Volta Redonda Futebol Clube.

O sepultamento será nesta terça-feira (30), às 9h, no Portal da Saudade, mesmo local do velório, a partir das 13h30min desta segunda. (Foto cedida pelo FOCO REGIONAL). Com informações do Foco Regional