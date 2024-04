Morre o músico Julinho dos Palmares, aos 76 anos, em Volta Redonda

O cantor e compositor Júlio Camilo, conhecido como Julinho dos Palmares, morreu na manhã desta segunda-feira (29) em Volta Redonda. Ele estava internado no Hospital do Retiro. A causa não foi informada.

O sepultamento será às 17h30min no cemitério do Retiro. O corpo será velado a partir das 14h30min na Capela Mortuária do Aterrado.

Julinho nasceu em Barra do Piraí, em 1948 – completou 76 anos no último dia 18 –, mas viveu em Volta Redonda por cerca de cinco décadas. Seu trabalho é considerado essencial para a conscientização para viver melhor e em harmonia com as pessoas e a natureza, tendo atuado contra o racismo e a intolerância.

O artista compôs temas inspirados na cultura do Vale do Paraíba, incluindo em seu repértório músicas para crianças com mensagens socioeducativas e ambientais. Dizia que, que para ser universal, o artista tem que ser primeiro regional, citando como exemplos Milton Nascimento em relação a Minas Gerais, e Caetano e Gilberto Gil, com a Bahia.

Em 2022, ele foi homenageado com o Diploma Abdias Nascimento, concedido pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) pela valorização da cultura popular. (Foto: Divulgação)