Uma mulher de 41 anos foi encontrada morta na manhã de domingo (28), na casa onde morava, no bairro Baixada da Olaria, em Resende. Ela estava nua e apresentava sinais de violência pelo corpo.

Uma equipe do Samu esteve no local e constatou o óbito, apontando indícios de crime, de acordo com a Polícia Militar.

Um familiar da vítima informou ter visto um suspeito, de 60 anos, saindo correndo da residência, o que está sendo investigado pela Polícia Civil. Segundo a testemunha, esse suspeito perseguia a vítima.

O crime foi registrado na Delegacia de Polícia da cidade. Até o momento ninguém foi preso.