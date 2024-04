Além dos 7% a mais no salário-base para ativos e inativos, servidores da ativa também já recebem aumento no auxílio-alimentação. Aposentados e pensionistas passam a ganhar cesta-básica de R$ 350

O pagamento do funcionalismo da Prefeitura de Volta Redonda referente ao mês de abril será pago nesta terça-feira, dia 30, já com o reajuste de 7% no salário-base de servidores públicos (ativos e inativos), concedido pela administração municipal. O prefeito Antonio Francisco Neto lembra ainda que, além do reajuste no salário, o funcionalismo também já começa a ser beneficiado a partir desta terça-feira com o aumento do valor do auxílio-alimentação, e a criação da cesta-básica para aposentados e pensionistas.

“A lei começou a vigorar neste mês de abril e como tradicionalmente pagamos o salário do funcionalismo no mesmo mês trabalhado, servidores ativos e inativos já receberão seus vencimentos com o reajuste. Todos que estão na ativa já contarão com aumento no auxílio para alimentação. E a cesta-básica no mesmo valor já vai beneficiar os aposentados e pensionistas, já que alguns ganhavam menos, e outros nem recebiam. Enquanto eu for prefeito, o pagamento será sempre em dia”, afirmou Neto.

De acordo com a Secretaria Municipal de Administração, com a implantação do reajuste no salário-base, nenhum funcionário da prefeitura receberá menos que R$ 1.962 (valor 39% maior que o salário mínimo), considerando a remuneração com verbas fixas.

Todos os servidores da administração pública municipal também serão beneficiados com o aumento no valor do auxílio-alimentação, que era de R$ 250 por mês e passa a ser de R$ 350 mensais – um aumento de 40% no benefício.

Aposentados e pensionistas

Os servidores inativos – aposentados e pensionistas – também serão beneficiados para além do reajuste em seus vencimentos. Foi criado o auxílio cesta-básica no valor de R$ 350 para toda a categoria. Segundo levantamento da SMA, cerca de 2,5 mil servidores inativos ganhavam apenas R$ 115 de auxílio para alimentação, enquanto outros 1,5 mil, aproximadamente, não recebiam esse tipo de auxílio.

Reajuste vai beneficiar cerca de 5 mil servidores

O aumento de 7% no salário-base vai beneficiar cerca de 5 mil servidores (entre ativos e inativos) – o índice é maior que o reajuste do salário-mínimo (6,97%) concedido pelo Governo Federal em fevereiro deste ano. Outros 3,5 mil servidores municipais, aproximadamente, já foram beneficiados desde o início do ano com a equiparação do salário-base ao piso implantado pelo Governo Federal. O salário do prefeito não será reajustado.

Todo o esforço financeiro do governo municipal para reajustar salários, além de ampliar e conceder benefícios, será de aproximadamente R$ 4 milhões por mês a mais – cerca de R$ 53 milhões anuais.

O prefeito lembrou que esse é o segundo reajuste concedido ao funcionalismo desde que reassumiu a prefeitura (o primeiro foi em fevereiro do ano passado), destacando o trabalho de reconstrução da cidade e reorganização das finanças públicas, incluindo pagamento de salários atrasados da gestão anterior, e retomada de pagamentos no mês trabalhado e em dia para todos os servidores, dentre outras ações.

“Pagamos praticamente três folhas salariais atrasadas quando retornamos ao governo, conseguimos pagar o funcionalismo dentro do mês trabalhado, demos o primeiro reajuste, agora o segundo e com aumento do auxílio-alimentação, sem falar na cesta-básica para nossos aposentados e pensionistas. Agradeço aos profissionais da secretaria de Administração, de Fazenda (SMF) e todos aqueles que uniram esforços para conseguirmos melhorar mais a vida do servidor, que tanto nos ajuda a tornar nossa cidade a cada dia melhor”, disse Neto. Foto de divulgação