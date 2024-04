PRF prende suspeito com veículo clonado na Dutra em Barra Mansa

Policiais rodoviários federais estavam em ronda na tarde de domingo (28) quando abordaram uma caminhonete Hilux, com placas de São Caetano do Sul/SP, na altura do km 294 da Dutra, em Barra Mansa.

O condutor, de 31 anos, apresentou nervosismo e desconforto com a abordagem policial e o veículo não estava em seu nome. Ao ser realizada inspeção veicular minuciosa foi observado que vários itens de identificação apresentavam sinais de adulteração, verificando tratar-se de um “clone”, sendo o original (abordado pela PRF) de mesmos modelo/marca/cor, licenciado na cidade do Rio de Janeiro e com registro de roubo em 27/11/2022, no mesmo município.

Diante das constatações, foi dada voz de prisão ao homem e a ocorrência apresentada foi apresentada na delegacia de polícia de Barra Mansa para as providências legais cabíveis e registro da recuperação do veículo.

Segundo tabela FIPE a caminhonete recuperada está avaliada em mais de R$ 200 mil.