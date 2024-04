Valença: Mulher é presa por furto de celular em creche

Uma mulher de 34 anos foi presa no fim da manhã desta segunda-feira (29) por furtar o celular da diretora de uma creche municipal de Valença. A unidade educacional fica no bairro Silvio Camargo, no distrito de Barão de Juparanã, e a suspeita é mãe de uma criança de 3 anos que frequenta a creche.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram acionados pela própria diretora, informando que a suspeita foi a última a deixar o local. Durante buscas, a mulher foi vista retornando para a casa com a filha, que havia acabado de buscar na creche.

Questionada, a mulher, inicialmente, disse que o telefone era dela, mas informou que não recordava dos dados de segurança para acessar o aparelho. Ao perceber que seria levada para a delegacia, ela acabou admitindo o crime. A criança foi entregue à tia e a mulher foi levada para a delegacia, ficando presa.

O aparelho foi devolvido à diretora.