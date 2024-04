Por meio da Defesa Civil, município foi representado por atletas do clube carioca no 61º Torneio de Remo do Futuro disputado no sábado (27)

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Coordenaria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Coompdec), retomou a parceria com a equipe de Remo do Flamengo, após cerca de oito anos. E o reinício foi marcado com um grande resultado no 61º Torneio de Remo do Futuro – Troféu Guilherme Arinos, disputado no sábado (27), no estádio de Remo, no município do Rio. Volta Redonda foi representada por atletas do clube carioca, que utilizaram camisas e a bandeira da cidade, e terminou em terceiro na 16ª prova: 1x Skiff – 18 anos – Feminina, com a atleta Hanna Vitória Liberato Vieira.

O município Sul Fluminense também disputou a 13ª prova: Yolete 4x Aberto Masculino, e ficou em 6° Lugar, representada pelos atletas Gabriel Bento Dias da Silva, Gustavo Rocha Coelho, Jonathan Pereira e Miguel dos Santos Rosa Corrêa – TIM: Kaike Dutra Moreira. A competição foi promovida pela Federação de Remo do Estado do Rio de Janeiro.

O coordenador da Defesa Civil de Volta Redonda, Rubens Siqueira, comemorou os resultados e destacou a grande visibilidade que a participação no torneio proporciona.

“Um momento único estar levando o nome de Volta Redonda para um grande torneio estadual de Remo e ainda conquistando uma medalha. Só temos que agradecer o convite do Flamengo e parabenizar a todos os atletas que representaram muito bem Volta Redonda. Que seja o início de muitas outras conquistas”, afirmou. Foto de divulgação