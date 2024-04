Parceria entre as secretarias de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) e de Assistência Social (Smas) com a Firjan/Senai oferece 300 vagas para 13 áreas

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), prorrogou até 6 de maio (segunda-feira) as inscrições para os cursos de qualificação profissional em parceria com a Firjan/Senai. A iniciativa, que também conta com o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), oferece 300 vagas para 13 áreas de qualificação.

“Essa parceria está acontecendo pelo segundo ano consecutivo. Uma oportunidade única de qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho, uma vez que muitos dos alunos formados na primeira turma já estão trabalhando na área”, ressaltou o subsecretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Fernando Lee Tavares.

São ofertados os cursos de Assistente Administrativo, Assistente de Controle de Qualidade, Mecânico de Manutenção de Equipamentos Hidropneumáticos, Administrador de Banco de Dados, Eletricista de Obras e Assistente de Operações em Logística. A graduação irá até dezembro deste ano, e as aulas serão realizadas nos Cras (Centro de Referência de Assistência Social); no Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB); e no Senai.

Os interessados podem se inscrever nos locais dos respectivos cursos e, para efetuar a matrícula, precisam levar o documento de identificação com foto, CPF e comprovante de escolaridade. As inscrições são por ordem de chegada, e os pontos também podem ser procurados para tirar dúvidas ou buscar mais informações.

“Os cursos possibilitarão ao aluno a construção personalizada de seu projeto educativo e de vida, com uma organização curricular moderna e estruturada, alinhada às exigências profissionais da atualidade, e com uma visão de processo ensino-aprendizagem onde se privilegia o pensamento estratégico, o potencial gerencial e a capacidade laborativa voltada para novos paradigmas de produção”, explicou o Analista de Relacionamento Mercado da Firjan, Eduardo França.

Os cursos

Todos os cursos terão aulas de segunda a sexta-feira. O de Assistente Administrativo terá duas turmas (8h ao meio-dia e 13h às 17h) e será ministrado no Cras do Santo Agostinho, com 35 vagas em cada horário, sendo necessário o Ensino Fundamental completo. Para o curso de Assistente de Controle de Qualidade também é necessário ter o Ensino Fundamental completo e mais de 16 anos. Também com 35 vagas, a especialização terá aulas no Cras Voldac, das 13h às 17h.

Em parceria com a Firjan/Senai, dois cursos serão ministrados no bairro Aero Clube: Mecânico de Manutenção de Equipamentos Hidropneumáticos (30 vagas), para pessoas a partir dos 18 anos e com o 7º ano do Ensino Fundamental completo; e Eletricista de Obras (26 vagas), para maiores de 18 anos e com Ensino Fundamental completo. As aulas acontecem de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h.

No UGB, no Aterrado, será ministrado o curso de Administrador de Banco de Dados. As aulas serão divididas em duas turmas com 22 vagas cada, das 8h ao meio-dia e das 13h às 17h. A idade mínima é de 16 anos, e é preciso estar cursando o Ensino Médio.

No Cras Siderlândia, a opção é para Assistente de Operações em Logística. Cada horário (8h ao meio-dia e das 13h às 17h) pode ter um máximo de 30 alunos, e o curso é oferecido para pessoas a partir de 18 anos e com, no mínimo, o 7º ano do Ensino Fundamental completo. Foto: Divulgação