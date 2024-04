Mais de quatro mil doses contra a Influenza foram aplicadas, além de outras vacinas; SMS também ofereceu serviços de Atenção Primária à Saúde

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou no último sábado (27) a mais recente edição do projeto “Sábado com Saúde”, além do segundo “Dia D” da vacinação contra a gripe. Segundo a SMS, foi aplicado um total de 4.180 doses de vacina trivalente contra Influenza – ou seja, que apresenta três tipos de cepas de vírus em combinação, protegendo contra os principais em circulação – nas unidades básicas de Saúde (UBSs) e de Saúde da Família (UBSFs) do município.

A campanha de vacinação contra a gripe prossegue até 31 de maio, e qualquer pessoa a partir dos seis meses de idade pode receber a vacina.

“A adesão foi muito grande. Mas a população pode, durante a semana, buscar a unidade de saúde mais próxima de sua casa, pois a vacina está disponível para todos. E parabenizamos e agradecemos a todas as nossas equipes pelo trabalho realizado nesse sábado”, disse a diretora do Departamento em Vigilância em Saúde da SMS, Milene Paula de Souza Silva.

Sábado com Saúde

Realizado desde o início de 2021, o projeto “Sábado com Saúde” realizou sua quarta edição em 2024, nas unidades de Atenção Primária em Volta Redonda. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, foram aplicadas 80 doses de vacinas contra a Covid-19 e mais 387 doses do calendário brasileiro de vacinação – que incluem, entre outras, a BCG, Pentavalente, Tríplice Viral e as vacinas para Hepatite B, febre amarela, meningite e poliomielite.

O “Sábado com Saúde” também realizou 386 coletas de preventivo e 128 solicitações de mamografia, que serão realizadas no Centro de Imagem – que recebeu recentemente novos mamógrafos – ou em alguma clínica conveniada. Além de outros serviços de Atenção Primária oferecidos durante a semana, com o objetivo de facilitar o acesso da parcela da população que não consegue ir às unidades durante os dias úteis.

“Percebemos que a procura por parte dos moradores vem aumentando, a população tem aproveitado os serviços oferecidos pelo projeto, que acontece no último sábado de cada mês”, observou a coordenadora de Atenção Primária à Saúde, Vanessa Huguenin. “Todas as ações são muito bem vistas e bem aceitas pela população, então a nossa intenção é continuar e ampliar o ‘Sábado com Saúde’”. Fotos de divulgação