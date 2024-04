VR: Vereador Temponi é condenado a 25 anos de prisão

O juiz Alexandre Abrahão Dias Teixeira, da 3ª Vara Especializada em Organização Criminosa, condenou nesta segunda-feira (29) o vereador Vander Temponi, de Volta Redonda, a 25 anos de prisão em regime fechado pelo crime de peculato – no caso, prática de “rachadinha”, em que assessores nomeados para cargos de confiança são obrigados a devolver parte de seus salários. A denúncia foi feita pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ). Como cabe recurso, não foi expedido mandado de prisão do parlamentar, que poderá recorrer em liberdade. A informação foi divulgada pelo jornal aQui.

O magistrado ainda decidiu pelo afastamento imediato de Temponi de sua cadeira na Câmara de Volta Redonda, tão logo a presidência da Casa seja notificada. “É inviável de manter-se o acusado em cargo de tamanha relevância após fatos tão caros à sociedade tal como os aqui apurados”, diz um trecho da sentença.

Além de Temponi, foram condenados dois de seus assessores: Celso Diniz e Luciana Delgado, ambos a 13 anos de prisão. Eles também poderão recorrer em liberdade. Outra assessora do parlamentar foi absolvida.

O magistrado ainda condenou Temponi a devolver R$ 105 mil aos cofres públicos. Já os assessores condenados devem devolver R$ 61 mil e R$ 13 mil, respectivamente. Como dano moral ao município, o juiz decretou multa de R$ 1 milhão a ser paga solidariamente pelos três condenados. O jornal não conseguiu os contatos da defesa dos assessores, mas o espaço também permanece aberto caso queiram se pronunciar. (Foto: Divulgação)